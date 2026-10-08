Ponte sullo Stretto, Ciucci “La delibera del Cipess entro la fine di ottobre, poi andrà alla Corte dei Conti”

MESSINA (ITALPRESS) – “Abbiamo avviato lunedì scorso l’istruttoria del Dipartimento per la programmazione economica per il Cipess”. Lo ha detto, a Messina, Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, facendo il punto sull’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Pensiamo che, a valle di questa istruttoria, si possa avere una delibera, quindi una decisione del Cipess, entro la fine di ottobre. Non possiamo dare noi una scadenza, ma è ragionevole e possibile rispettare questa data. Ci auguriamo magari anche qualche giorno prima del 31 ottobre”, ha spiegato Ciucci, che ha incontrato il sindaco di Messina Federico Basile e ha fatto tappa anche in Prefettura.

A quel punto, ha aggiunto, “la delibera del Cipess andrà alla Corte dei Conti, dove ci sono dei tempi previsti per l’esame”. “È un passaggio importantissimo per noi, dopo purtroppo le decisioni negative dello scorso anno, e contiamo, auspichiamo di poter avere una valutazione positiva e quindi una registrazione per l’inizio di dicembre. Non è il tempo minimo, non è neanche il massimo previsto dalla norma, ma a mio avviso è un tempo ragionevole”, ha sottolineato.

Ciucci ha ricordato i rilievi formulati dalla Corte dei Conti lo scorso anno e il successivo intervento del Governo: “La Corte dei Conti ha espresso una serie di rilievi puntuali e, d’accordo e in sintonia con il ministro Salvini, il Governo ha definito un decreto legge a marzo. L’incipit del decreto dice: per conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti la procedura è questa”.

“Qualcuno ha detto che è una procedura troppo dettagliata. Beh, meglio, no?“, ha aggiunto Ciucci, evidenziando come “in questi mesi di lavoro intensi abbiamo risposto a tutti i punti, a tutti i rilievi della Corte”. Tra gli adempimenti, ha spiegato, anche quello relativo al piano finanziario aggiornato, che la Corte aveva chiesto di sottoporre al parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti: “Noi ritenevamo che non fosse necessario e un anno fa non l’avevamo fatto. La Corte ce l’ha chiesto e noi l’abbiamo fatto. Abbiamo il parere positivo dell’Autorità dei trasporti sul piano finanziario”.

Un altro rilievo riguardava il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ritenuto datato. “C’era, però era datato. Abbiamo richiesto, sempre in applicazione del decreto, un nuovo parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici”, ha concluso Ciucci.

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