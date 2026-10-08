Festa nazionale in Cina, 15,46 mln di viaggi in entrata e uscita durante vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una media giornaliera di 2,21 milioni di viaggi in entrata e in uscita durante la settimana di vacanza per la Festa nazionale di quest’anno, conclusa ieri, segnando un aumento del 6,7% su base annua.

Le autorità di controllo delle frontiere di tutto il Paese hanno registrato complessivamente 15,46 milioni di viaggi in entrata e in uscita durante la settimana di festività. Lo ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione in una nota diffusa oggi.

I residenti della Cina continentale hanno effettuato oltre 4,44 milioni di viaggi in uscita durante il periodo, in aumento del 9,3% su base annua, secondo l’amministrazione.

I dati di Mafengwo e Ctrip, due delle principali piattaforme cinesi online di viaggi, mostrano che destinazioni a lungo raggio come la Nuova Zelanda e l’Islanda hanno guadagnato popolarità tra i turisti durante le festività.

I cittadini stranieri hanno effettuato 682.000 viaggi in entrata durante la settimana di festività, in aumento del 5,4% rispetto all’anno scorso. Di questi, 505.000 ingressi sono avvenuti in regime di esenzione dal visto, in aumento del 9,2%.

Da gennaio ad agosto di quest’anno, la Cina ha registrato 61,29 milioni di viaggi in entrata e in uscita effettuati da cittadini stranieri, in aumento del 19,5% su base annua, tra cui 23,72 milioni di ingressi senza visto, con un aumento del 26,8% su base annua.

Nel dicembre 2023, la Cina ha avviato una politica sperimentale che concedeva esenzioni unilaterali dal visto ai visitatori provenienti da sei Paesi. A settembre, l’ingresso senza visto su base unilaterale era stato esteso ai viaggiatori di 50 Paesi. La politica consente ai visitatori che soddisfano i requisiti di soggiornare fino a 30 giorni.

Nel dicembre 2024 ha inoltre esteso da 72 o 144 ore a 240 ore il periodo di transito senza visto per alcuni Paesi. Ad oggi i paesi idonei sono 57.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).