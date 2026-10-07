L’ospedale di Mazara ha di nuovo la sua Terapia intensiva

Sono attivi e operativi da ieri i sei posti letto del nuovo reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. E completa è anche la dotazione organica dell’Unità operativa, con medici, infermieri specializzati e operatori socio-sanitari. Sono state infatti completate le verifiche e i controlli, dopo i lavori di adeguamento per l’installazione dei cavi della fibra. “Con questi posti letto – dice il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti – ampliamo l’offerta, ma soprattutto la qualità assistenziale del presidio di Mazara del Vallo. Grazie a rianimatori, anestesisti e infermieri di questo reparto dove, oltre alla competenza, serve anche l’anima”.

“Qui accogliamo pazienti con gravi criticità – spiega Francesco Damiani, direttore dell’UOC Anestesia e rianimazione – come insufficienza multiorgano, grave compromissione o instabilità dei parametri vitali, post-operatori di chirurgia maggiore. Con l’inserimento nella rete regionale del 118 potremo ricoverare pazienti critici anche dagli altri ospedali del bacino Palermo Trapani”.