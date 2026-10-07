Mazara del Vallo ospita il convegno “Il ruolo del Codice della crisi nel rilancio dell’economia”

Venerdì 9 ottobre, Mazara del Vallo ospita convegno “Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’economia italiana“, promosso dallo Studio legale AGA & Partners che metterà a confronto magistrati, docenti universitari, professionisti del risanamento e rappresentanti istituzionali sullo stato di attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto dal decreto legislativo 14/2019 e in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la storica legge fallimentare del 1942. Responsabile scientifico l’avvocato d’impresa Antonio Giulio Alagna, modera la giornalista Licia Raimondi. L’appuntamento è per le ore 09:00, e fino alle 19:00, all’Hotel Mahara Lungomare S. Vito, 3. Per informazioni: 0923 1893837 info@studiolegalealagna.eu.

I temi dell’incontro

Il convegno “Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’economia italiana – III Edizione“, si conferma punto di riferimento scientifico e operativo per l’area del Mezzogiorno, offrendo un contributo di elevato profilo sugli strumenti che il CCII mette a disposizione delle imprese per la prevenzione precoce dello stato di crisi, per il risanamento e dei professionisti chiamati ad assisterle. Tra composizione negoziata della crisi, transazione fiscale, finanza nelle procedure concorsuali e strumenti di rilancio in continuità aziendale, alla luce delle tre parole chiave del nuovo diritto della crisi d’impresa: prevenzione, continuità, risanamento. 6 crediti per la formazione professionale per l’ordine degli avvocati di Marsala, 4 per l’ordine dei consulenti del lavoro di Trapani, 8 crediti per commercialisti ed esperti contabili di Marsala.

I protagonisti

Tra i saluti istituzionali, Alfonso Malato, presidente del Tribunale di Marsala, Giuseppe Spada, presidente dell’ordine degli avvocati di Marsala, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Eraldo Minella, direttore formazione Sole 24 Ore, Salvatore Miceli, presidente del consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Trapani, Alberto Scuderi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Marsala. I relatori attesi sono Salvatore Castiglione, referente dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Trapani, Gianpaolo Basile, Università La Sapienza di Roma, Giampaolo Bellofiore, magistrato, Antonino Campanella, magistrato, Alessandro Danovi, Università Bocconi e commissario straordinario gruppo Ilva, Laura De Simone, presidente sezione Crisi d’Impresa tribunale di Milano, Salvo Leuzzi, consigliere Corte di Cassazione, Giovan Battista Nardecchia, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Ilaria Pagni, Università degli Studi di Firenze, Andrea Panizza, Università Ferrara. E, ancora Marcello Pollio, presidente della commissione studi “Crisi e risanamento” dell’ordine nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Enrico Quaranta, presidente sez. Crisi Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e segretario generale Scuola Superiore della Magistratura, Giannicola Rocca, gestore della crisi d’impresa, Milano, Claudia Santilli, presidente commissione consulenze tecniche e perizie dell’Odcec di Roma, Alessandro Turchi, Università di Bergamo, Salvatore Vella, procuratore capo della Repubblica di Gela.