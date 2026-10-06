A Mazara una ragazzina è stata investita da una bici elettrica in pieno centro

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, lungo Corso Umberto a Mazara del Vallo, una ragazzina che frequenta la scuola media, è stata investita da una bicicletta elettrica condotta mentre percorreva il tratto tra piazza Mokarta e piazza Matteotti. La giovane è caduta a terra, rimanendo sotto shock e riportando alcune ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e trasferito la minore al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. L’incidente ha però riacceso le preoccupazioni dei cittadini sulla sicurezza nel centro storico e lungo le aree pedonali, dove la presenza di mezzi elettrici continua a suscitare timori e richieste di maggiore controllo.