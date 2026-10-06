Mazara, al via i lavori per i nuovi impianti di illuminazione

Iniziano oggi i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie Malesia, A. Meucci, N. Machiavelli e B. Pace, strade che risultavano prive di illuminazione pubblica. L’intervento è stato fortemente voluto dal sindaco Salvatore Quinci e prevede un investimento complessivo di 90 mila euro. “Con l’apertura di questo ulteriore cantiere – dice Quinci – oggi rispettiamo una promessa. Avevamo infatti assunto un impegno con i cittadini già diverso tempo fa e quell’impegno oggi viene mantenuto. Non possiamo nascondere che spesso i tempi della pubblica amministrazione siano lunghi. Tra una decisione politica e la realizzazione di un’opera ci sono progettazioni, autorizzazioni, procedure di affidamento e tutti i passaggi previsti dalla legge. Nonostante le difficoltà, anche economiche, cerchiamo però di portare avanti gli impegni assunti”.

Quinci aggiunge: “L’illuminazione di queste strade era una delle tante richieste che ci sono pervenute dai cittadini, alla quale abbiamo lavorato per dare una risposta concreta, anche per una questione di sicurezza. È questo il senso dell’azione amministrativa che stiamo portando avanti ovvero quella di ascoltare le esigenze della città impegnandoci a lavorare affinché, passo dopo passo, possano essere tutte realizzate. Le opere pubbliche non si realizzano solo per qualcuno ma ogni quartiere ha diritto alla stessa attenzione e alla stessa capacità dell’Amministrazione di dare risposte perché alla fine, per i cittadini, ciò che conta è vedere che alle parole seguono i fatti e che gli impegni assunti vengano rispettati”.