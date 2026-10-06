Elezioni, Gaspare Anastasi pronto ad entrare in campo per Petrosino 2027

Si rincorre da tempo, ma oggi arriva l’ufficialità, di un nuovo nome che gira per le Amministrative di Petrosino che si terranno nel 2027. Si tratta di Gaspare Anastasi. “Quando sono stato contattato per valutare la mia disponibilità alla candidatura a Sindaco di Petrosino, ho ascoltato, mi sono confrontato e ho assunto questa richiesta con grande responsabilità. Da allora, giorno dopo giorno, le richieste e le manifestazioni di sostegno sono cresciute, arrivando da imprenditori, giovani, agricoltori, associazioni, rappresentanti della società civile e cittadini, fino al confronto con esponenti politici locali, regionali e nazionali. Mi onora profondamente sapere che il mio nome e la mia persona siano stati indicati per un ruolo così importante e delicato. È motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità. Significa che la mia storia, il mio impegno e il percorso che ho costruito negli anni a Petrosino sono stati riconosciuti dalla mia comunità“, afferma.

Esperienza al servizio della città

Gaspare Anastasi ha maturato una parte importante della propria esperienza all’interno dell’amministrazione comunale, come dipendente del Comune di Petrosino presso l’Ufficio Tecnico, assumendo anche l’incarico di dirigente dello stesso ufficio: “Ho conosciuto la macchina amministrativa dall’interno. Ho affrontato responsabilità, problemi e decisioni. Conosco il territorio e conosco le difficoltà che significa amministrare una comunità. Oggi scelgo di mettere questa esperienza a disposizione di Petrosino. Non per una semplice ambizione personale, ma perché sento il dovere di restituire alla mia città parte di quello che mi ha dato. Il fatto che tante persone indichino oggi Gaspare Anastasi come una figura di esperienza, conoscenza e garanzia rappresenta per me una responsabilità ancora più grande. Le parole contano, ma alla fine contano i fatti”.

Un progetto aperto a tutti

Anastasi continua: “Voglio essere molto chiaro: sono aperto all’ascolto di tutti. Voglio incontrare, discutere e confrontarmi con chiunque abbia idee, competenze e voglia di lavorare per Petrosino. Chi vorrà condividere e sposare il mio progetto troverà una porta aperta. Voglio costruire un percorso capace di coinvolgere tutte le energie positive della nostra comunità”. Sul rapporto con la politica, Gaspare Anastasi è altrettanto chiaro: “La politica serve, eccome. Un sindaco deve avere la forza e la capacità di dialogare con tutte le istituzioni, dalla Regione al Governo. Petrosino ha bisogno di rapporti, risorse e opportunità. Io parlerò con tutti e collaborerò con tutti quando sarà nell’interesse della città. Ma una cosa deve essere chiara: il mio riferimento sarà Petrosino”.

“Il momento di mettersi in gioco”

“Se matureranno le condizioni per costruire un progetto serio, credibile, forte e condiviso, sono pronto a mettermi in gioco fino in fondo – dice infine Anastasi, omonimo solo nel cognome dell’attuale sindaco di Petrosino -. Voglio contribuire al rilancio della città, valorizzare il territorio, sostenere chi lavora e produce, creare opportunità per i giovani e dare una prospettiva nuova alla nostra comunità. Non prometto miracoli. Prometto impegno, presenza, esperienza e responsabilità. E soprattutto sono pronto a metterci la faccia. A chi mi ha cercato, incoraggiato e chiesto di fare questo passo dico grazie. Adesso ascoltiamo, confrontiamoci e costruiamo. La porta è aperta a tutti coloro che vogliono lavorare, insieme a me, per il futuro di Petrosino. Petrosino ha bisogno di una nuova fase. Io sono pronto a fare la mia parte, con esperienza, determinazione e la libertà necessaria per scegliere sempre ciò che riterrò migliore per la nostra città”.