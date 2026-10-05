Poste: in Provincia di Trapani arrivano 17 nuovi portalettere

Rafforzato il servizio di recapito in provincia di Trapani grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che anche quest’anno è entrato nel vivo con la firma di ulteriori contratti a tempo indeterminato. Per il territorio trapanese si tratta in particolare di 17 nuovi inserimenti di risorse applicate presso la sede del capoluogo. Con il costante incremento degli acquisti online e la richiesta di consegne capillari legate all’e-commerce, i neoassunti andranno a rafforzare la logistica sul territorio di Trapani e in provincia, dai centri cittadini fino alle frazioni.

Il contributo delle nuove risorse stabilizzate, in servizio presso il centro di distribuzione cittadino, andrà a supporto del servizio di consegne già svolto nel trapanese da oltre 190 portalettere, parte di una squadra che conta circa trecento addetti alla logistica. Ed è nell’ottica del supporto al mercato e-commerce che aumentano anche i punti di ritiro e consegna per i cittadini grazie alla rete di Locker Italia. A oggi sul territorio sono presenti sedici “armadietti automatizzati” moderni e tecnologici di colore blu, parte di un piano di ulteriori attivazioni.

Per i portalettere in servizio sulle strade del Trapanese, la flotta aziendale è composta da oltre 190 veicoli in costante rinnovamento, due terzi dei quali a basse o zero emissioni. Dai mezzi a due e tre ruote fino agli spaziosi van, la flotta sempre più green di Poste Italiane vanta caratteristiche di sicurezza, sostenibilità e capienza consentendo così ai portalettere la consegna a destinazione di posta e di pacchi attesi dai sempre più numerosi destinatari online.