Castellammare, il sindaco Fausto nomina un nuovo assessore: è Antonio Senia

Novità in Giunta a Castellammare del Golfo. Il sindaco Giuseppe Fausto, nella tarda mattinata di oggi, ha nominato assessore Antonio Senia, 69 anni, pensionato forestale, con le deleghe alle infrastrutture, agricoltura e valorizzazione di Monte Inici.

Con la nomina di Antonio Senia, la Giunta comunale di Castellammare del Golfo torna così al plenum dell’esecutivo.

Antonio Senia ha già prestato giuramento questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Crociferi, alla presenza del sindaco Giuseppe Fausto, degli assessori al completo, del presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona e del vice segretario Simone Magaddino, che ha seguito gli adempimenti burocratici.

Antonio Senia, che è stato assessore nel 2021, ha ricoperto l’incarico di esperto ambientale del sindaco Giuseppe Fausto, dal 2023 al 2024, mettendo a disposizione la conoscenza del territorio, in particolare di Monte Inici.

Senia entra in Giunta dopo la revoca dell’incarico a Giovanni Todaro da parte del sindaco Fausto che aveva precisato che la decisione era stata adottata «esclusivamente per ragioni di carattere politico-istituzionale», ribadendo «stima e considerazione» nei confronti di Todaro e del lavoro svolto.

Con la nomina del nuovo assessore, il sindaco Giuseppe Fausto ha redistribuito le deleghe: la vicesindaco Lorena Di Gregorio mantiene le deleghe all’ambiente, alla pianificazione territoriale anche in ambito demaniale, al Suap, all’informatizzazione e digitalizzazione e ai rapporti con il consiglio comunale.

Giovanni Ciufia si occuperà di polizia municipale, protezione civile, randagismo e pesca.

Giovanni D’Aguanno ha adesso le deleghe al nuovo impianto di depurazione e al porto, oltre a cultura, turismo, spettacolo, sport, politiche giovanili, rapporti con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale.

Epifanio Bonventre si occuperà adesso di servizi sociali, personale, bilancio e tributi e rapporti con le istituzioni.

Il neo assessore Antonio Senia si occuperà di infrastrutture, agricoltura e valorizzazione di Monte Inici.