Addio a Gaspare Di Via, ex sindaco di Favignana: “Una Casa di riposo in suo ricordo”

È morto Gaspare Di Via, già sindaco di Favignana negli anni 1993-1994 e storico militante del Partito Socialista Italiano. Con la sua scomparsa, le Egadi perdono una figura che per decenni ha avuto un ruolo nella vita politica e amministrativa dell’arcipelago, dedicando il proprio impegno alla comunità. A ricordarlo è anche chi con lui aveva condiviso l’inizio dell’esperienza politica. Nel 1998, infatti, Gaspare Di Via fu tra le persone che accompagnarono i primi passi nella politica attiva di chi oggi ne ricorda la figura, sostenendolo nella candidatura a sindaco. Un rapporto politico diventato negli anni anche un legame personale e familiare, vissuto insieme all’amata moglie Ornella.

Il ricordo di quell’ultimo incontro

Tra i ricordi più recenti c’è quello del 21 febbraio 2026. In quell’occasione Di Via aveva offerto un caffè e, parlando del futuro di Favignana, aveva chiesto di rinnovare l’impegno politico per realizzare una casa di riposo destinata agli anziani dell’isola. Una promessa che oggi viene rinnovata pubblicamente a nome del gruppo consiliare Egadi Meravigliose, composto dai consiglieri Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono. Proprio nei giorni scorsi, durante una Conferenza dei capigruppo dedicata all’impiego dell’Avanzo di bilancio, il gruppo ha proposto di destinare risorse alla progettazione esecutiva della casa di riposo nell’area del cosiddetto “Principino”. Un progetto di cui a Favignana si parla da circa 50 anni e che, nel ricordo di Di Via, assume oggi un significato particolare.

Il cordoglio del gruppo Egadi Meravigliose

“Una promessa che oggi, a nome del gruppo Consiliare Egadi Meravigliose, rinnovo pubblicamente”, viene sottolineato nel messaggio di cordoglio, rivolto anche a Rosario e alla sua famiglia. “Gaspare è stato un grande amico di famiglia e lo ricorderò sempre con stima e affetto”, si legge nel ricordo, che lega la sua figura all’impegno politico ma anche alla dimensione personale e ai tanti anni di conoscenza.

Il ricordo del sindaco Pagoto

Anche il sindaco di Favignana, Pagoto, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità delle Egadi. “Con commozione apprendiamo della scomparsa di Gaspare Di Via, già Sindaco e Amministratore del Comune di Favignana – ha dichiarato Pagoto -. Un uomo che ha servito le nostre Isole con passione e amore autentico per la sua comunità”. Il sindaco ha rivolto le condoglianze alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, ricordando anche il rapporto personale con l’ex amministratore. “Ciao Gaspare, mi mancheranno le chiacchierate, i consigli, le battute sempre lucide e serene sulla vita politica e amministrativa della nostra comunità e non solo”, ha concluso il primo cittadino.