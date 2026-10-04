Torneo WFL, le arti marziali del marsalese Valente sul tetto europeo

Ottima prestazione dell’atleta ed istruttore della marsalese Trinacriabjj Valentino Valente al torneo WFL (World fight League) di arti marziali miste svoltosi in Olanda, nella città di Utrecht. Il torneo con quattro partecipanti era valevole per il titolo mondiale ed ha visto Valentino Valente vincere il primo incontro per ko tecnico contro un atleta bosniaco ed accedere così alla finale. All’ultima sfida l’atleta lilybetano ha affrontato un forte atleta turco naturalizzato tedesco e dopo tre round molto combattuti, ha dovuto cedere per ‘split decision’.