Erice, consegnate due Joelette per favorire l’accessibilità dei sentieri naturalistici

Due nuove Joelette per rendere sentieri, riserve naturali ed esperienze all’aria aperta accessibili anche alle persone con mobilità ridotta. Le attrezzature sono state consegnate a Palazzo Sales, nel corso dell’inaugurazione di “Erice Outdoor e Biodiversità”, la manifestazione organizzata per celebrare i primi dieci anni di attività del Club Alpino Italiano – Sezione di Erice e Agroericino.

L’inaugurazione ufficiale ha visto la partecipazione dell’assessora regionale del Territorio e dell’Ambiente, Giusi Savarino, della sindaca della Città di Erice, Daniela Toscano, e del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Bica. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni regionali e locali ha dato il via a una tre giorni dedicata alla tutela dell’ambiente, al turismo sostenibile, all’inclusione e alla valorizzazione della montagna siciliana.

Le Joelette sono speciali carrozzine monoruota da fuoristrada che, grazie alla presenza di accompagnatori adeguatamente preparati, consentono alle persone con mobilità ridotta di partecipare a escursioni e attività negli ambienti naturali.

La prima Joelette, destinata alle attività inclusive nella Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, è stata consegnata dall’assessora Savarino a Silvana Piacentino, direttrice della Riserva e rappresentante del WWF Sicilia. L’attrezzatura contribuirà a favorire una fruizione sempre più inclusiva degli itinerari e delle esperienze proposte all’interno dell’area protetta gestita dal WWF.

La seconda Joelette è stata consegnata dalla sindaca Daniela Toscano a Vincenzo Fazio, presidente del Club Alpino Italiano – Sezione di Erice e Agroericino. La nuova attrezzatura permetterà alla Sezione di potenziare le attività di Montagnaterapia e di ampliare le opportunità di partecipazione alle escursioni e alle iniziative in montagna.

Il CAI Erice e Agroericino è stato il primo tra le sezioni siciliane del Club Alpino Italiano a occuparsi di Montagnaterapia, avviando sperimentalmente il progetto nel 2021, nel periodo successivo alla fase più difficile della pandemia. Il programma è stato sviluppato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e con l’Associazione Registro Tumori, coinvolgendo anche l’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Attraverso escursioni inclusive e percorsi pensati per favorire il benessere psicofisico, l’iniziativa ha consentito a pazienti, operatori sanitari, medici e volontari del CAI di condividere esperienze nella natura a supporto dei percorsi di cura. Negli anni il progetto, denominato “Sentieri di Salute – West Sicily”, si è consolidato ed è diventato una componente stabile delle attività della Sezione.

«La consegna di queste Joelette dà un significato concreto al nostro decennale: la montagna deve essere un luogo aperto, accogliente e accessibile», ha dichiarato Vincenzo Fazio, presidente del CAI Erice e Agroericino. «In questi dieci anni abbiamo lavorato per avvicinare sempre più persone alla conoscenza e alla cura del territorio. Dal 2021, con il primo progetto siciliano di Montagnaterapia, abbiamo sperimentato quanto il cammino, la condivisione e il contatto con la natura possano contribuire al benessere delle persone. Oggi, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari, possiamo compiere un passo ulteriore e offrire anche alle persone con difficoltà motorie la possibilità di vivere i sentieri e la natura. L’inclusione non è un’attività separata dal nostro impegno: è parte essenziale del modo in cui intendiamo la montagna».

La consegna ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’apertura di “Erice Outdoor e Biodiversità” e ha tradotto in un’azione concreta il messaggio scelto per accompagnare la manifestazione: “Esperienze da vivere, natura da custodire”. L’accessibilità viene infatti intesa come parte integrante di un progetto più ampio, nel quale la tutela della biodiversità si unisce al diritto di conoscere e vivere il patrimonio naturale.