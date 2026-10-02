Mazara: fiamme vicino a ridotto dell’Autostrada A29. VIDEO

Paura nei pressi dell’ingresso in autostrada A29 alle porte di Mazara in direzione Palermo per un incendio divampato nelle sterpaglie ai bordi della carreggiata. Le fiamme hanno interessato la vegetazione a ridosso del guardrail, creando una situazione di potenziale pericolo per i veicoli in transito. Il rogo, sviluppatosi in prossimità della sede stradale, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto per le operazioni di spegnimento e per la messa in sicurezza dell’area. Questa mattina delle fiamme in un terreno vicino l’Autostrada sembravano destare preoccupazione tanto da essere monitorate da Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

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