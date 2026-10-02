Cittadella dello Sport di Marsala, Grillo e i suoi festeggiano: “Lavori finiti, verso il collaudo”

Cittadella dello Sport e impianto ippico di Scacciaiazzo verso la conclusione dei lavori. Questa mattina alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, tra cui il movimento Liberi di Massimo Grillo, hanno effettuato un nuovo sopralluogo nelle due strutture per verificare lo stato degli interventi e gli ultimi adempimenti necessari alla loro apertura. Durante la visita è emerso che i lavori sono ormai completati e che il collaudo è prossimo. Secondo quanto riferito dai consiglieri, entro ottobre l’impresa dovrebbe lasciare il cantiere. Un passaggio che rende necessario, secondo gli stessi, intervenire tempestivamente per evitare che gli impianti, una volta conclusi i lavori, rimangano esposti a possibili atti vandalici o danneggiamenti.

La custodia degli impianti

La prima esigenza indicata è quindi quella di garantire subito la custodia delle strutture. Parallelamente, viene sollecitata la predisposizione di un avviso pubblico per individuare il soggetto o i soggetti che potranno occuparsi della gestione degli impianti. “Occorre agire subito”, è il senso dell’appello dei consiglieri, considerando che si tratta di strutture realizzate attraverso un investimento pubblico significativo.

Da completare anche le utenze

Un altro aspetto riguarda le utenze. Per l’energia elettrica è già in corso l’iter per la realizzazione della cabina e per l’allaccio alla rete Enel. Sul fronte idrico, invece, viene chiesto di definire rapidamente il collegamento alla rete che passa già nell’area della Cittadella dello Sport. L’obiettivo è completare in tempi brevi tutti gli adempimenti necessari per rendere le strutture pienamente funzionanti e utilizzabili.

L’investimento da 2,5 milioni

“Parliamo di 2,5 milioni di euro di investimenti pubblici”, sottolineano i consiglieri di LIberi Grillo, Sammartano e Abrignani. Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di accelerare sulle procedure, così da evitare che la conclusione dei lavori rappresenti soltanto la fine del cantiere, senza una contestuale apertura degli impianti alla città. La priorità, viene ribadito, è proteggere quanto realizzato e mettere al più presto la Cittadella dello Sport e l’impianto ippico di Scacciaiazzo nelle condizioni di poter essere aperti e utilizzati.