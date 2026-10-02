Giornata Mondiale della Salute Mentale, iniziativa al Parco di Segesta

Per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, la Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) Sentiero per la Vita di Calatafimi Segesta, organizza per mercoledì 14 ottobre presso il Parco Archeologico di Segesta l’evento “Un filo che sostiene …non si vola da soli “. L’iniziativa, patrocinata dall’Ente Parco Archeologico di Segesta e dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, coinvolgerà tutte le strutture della provincia di Trapani che si occupano di salute mentale. Protagonisti della giornata saranno i pazienti delle comunità partecipanti, impegnati in un laboratorio artistico di costruzione di aquiloni.

Un’attività dal forte valore simbolico e terapeutico, coordinata dagli operatori della Sentiero per la Vita e da Ignazio Billera, patron del Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo. “Un filo che sostiene …non si vola da soli”, sarà una giornata all’insegna dell’inclusione, della socializzazione e del rispetto per il luogo storico straordinario che ci ospita, e per le diversità di ognuno. La giornata si concluderà con due momenti altamente simbolici, il volo collettivo degli aquiloni nel cielo di Segesta, in segno di libertà, speranza e leggerezza e una tavola rotonda di confronto e condivisione dell’esperienza tra operatori, tecnici della riabilitazione e servizi. Con questa iniziativa, afferma la Presidente Rosanna Nardo “… sentiero per la Vita conferma e rinnova il suo impegno quotidiano contro lo stigma sociale legato alla malattia mentale e per la costruzione di percorsi concreti di inclusione e cittadinanza. Perché la cura non avviene solo dentro le comunità terapeutiche, ma fuori, quando le persone tornano a sentirsi parte di una comunità più grande”.