Basket Marsala: in casa contro Milazzo per cercare il riscatto

La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di campionato: domenica 4 ottobre, alle ore 18:00, i biancoblu affronteranno gli Svincolati Milazzo al PalaMedipower, nella prima partita casalinga della stagione. Dopo l’esordio in trasferta contro il Nova Basket, chiuso con il punteggio di 89-65, la formazione di coach Peppe Grillo cerca subito la prima vittoria davanti al proprio pubblico, puntando a riscattare l’andamento della prima gara e a mostrare maggiore continuità per tutti i 40 minuti.

La gara d’esordio: luci e ombre

La squadra marsalese aveva tenuto testa ai padroni di casa per 27 minuti, dimostrando intensità, determinazione e la capacità di restare in partita. La NPM ha progressivamente perso lucidità e compattezza. Dal primo tempo emergono segnali positivi su cui costruire: ritmo, applicazione difensiva e capacità di stare nel match. Il lavoro della settimana si è concentrato proprio sulla reazione nei momenti difficili, sulla gestione emotiva e sul mantenimento della concentrazione fino alla sirena finale.

La sfida contro gli Svincolati Milazzo

Dal quadro della prima giornata la formazione milazzese risulta avere una buona capacità di restare in partita nei primi due quarti, reattività nel rispondere agli strappi avversari e alcuni giocatori in grado di cambiare il match (Paoli, Barbera, Bolletta, Belloni). Allo stesso tempo, la Svincolati ha accusato il calo fisico e mentale nella seconda metà di gara, subendo l’intensità e la fisicità dei padroni di casa, in particolare sotto canestro e nelle transizioni. Per la NPM sarà fondamentale sfruttare questi aspetti: imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, non subire le iniziative dei singoli e mantenere concentrazione e compattezza per tutti i 40 minuti, evitando i cali che hanno caratterizzato il finale della prima giornata. Coach Grillo e il suo staff chiedono alla squadra di giocare unita, di gestire i cambi con ordine e di sfruttare il fattore campo, con il supporto del pubblico del PalaMedipower.

L’appello ai tifosi

La società invita tifosi, simpatizzanti e tutta la comunità marsalese a riempire il PalaMedipower domenica 4 ottobre: il calore del pubblico può fare la differenza in una partita che la NPM vuole trasformare nel primo vero segnale di svolta della stagione.