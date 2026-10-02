Filt Cgil: eletta la segreteria guidata da Vincenzo Campo

L’assemblea provinciale della segreteria provinciale della Filt Cgil ha eletto i componenti della segreteria provinciale. Ad affiancare il segretario provinciale Vincenzo Campo, eletto lo scorso luglio, saranno Adele Bertolino, Loredana Piraneo, Domenico Laudicina e Baldassare Pellegrino, eletti all’unanimita’. Nel corso dell’assemblea, a cui hanno preso parte il segretario generale della Filt Cgil Sicilia Alessandro Grasso e il componente della segreteria provinciale della Cgil di Trapani Anselmo Gandolfo, si e’ discusso delle principali vertenze e delle azioni sindacali a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e le criticità del sistema dei trasporti in provincia di Trapani.

“L’elezione dei componenti della segreteria – dice il segretario Vincenzo Campo- rappresenta un passaggio strategico per la nostra organizzazione e per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dei trasporti e della logistica nel nostro territorio. La squadra che, da oggi, mi affiancherà unisce competenze, passione e una profonda conoscenza delle criticità e delle potenzialità del nostro comparto. Ci attende una fase complessa e ricca di sfide: dalla difesa dell’occupazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto alla precarietà, fino alla gestione delle trasformazioni legate alla transizione ecologica e digitale nei trasporti. Lavoreremo fin da subito con massimo impegno, determinazione e spirito di squadra per garantire una rappresentanza forte, presente sul territorio e sempre al fianco dei lavoratori”.