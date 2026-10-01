Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma: è grave in terapia intensiva

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale, mentre secondo quanto riferito dal sito Il Graffio, il critico d’arte ed ex deputato e sindaco di Salemi sarebbe in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva. Al momento non sono stati diffusi dal Policlinico dettagli sulle condizioni cliniche di Sgarbi né indicazioni ufficiali sulle cause del ricovero. Le informazioni sulla gravità del quadro arrivano quindi da fonti giornalistiche e non da un bollettino medico. Sgarbi, 74 anni, aveva già affrontato un periodo di ricovero al Gemelli nel 2025, quando era stato seguito per un quadro depressivo. Il precedente ricovero si era concluso con le dimissioni e il ritorno del critico d’arte alla sua attività pubblica. La notizia del nuovo ricovero è stata diffusa nella serata di ieri e confermata nelle ultime ore. Restano al momento riservati ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.