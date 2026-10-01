A Santa Ninfa in Aula si affronta la crisi del settore agricolo: pronta mozione unitaria

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa discuterà della crisi del settore agricolo in una seduta appositamente convocata per le 20,30 di martedì 6 ottobre. L’aula sarà chiamata ad approvare una mozione unitaria scaturita da un articolato confronto nella riunione della Conferenza dei capigruppo del 25 settembre, alla quale hanno partecipato il presidente Nicola Biondo, i capigruppo Vincenzo Di Stefano e Linda Genco, i consiglieri indipendenti Alberto Balsamo e Marianella Mistretta. La mozione, oltre a prendere atto della crisi attuale del comparto, intende contribuire alla ricerca di soluzioni operative.