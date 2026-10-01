BRT, a Trapani la Cgil chiede controlli e barriere per evitare incidenti

“Attraversamenti azzardati tra careggiate, bus e macchine e autisti costretti a continue frenate. La sicurezza sulla corsia riservata al BRT è, al momento, inesistente”. A lanciare l’allarme è il segretario provinciale della Filt Cgil Enzo Campo, che con una lettera indirizzata ai vertici dell’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, alla prefettura e alla polizia municipale chiede interventi immediati per rendere sicura la corsia dedicata al bus rapid transit. Per il sindacato dei trasporti della Cgil, le zone di allarme sicurezza sono quelle di accesso alla corsia Brt e davanti agli imbarchi dei mezzi veloci, dove, turisti e pendolari attraversano in maniera incontrollata. “Ogni giorno – dice il segretario Campo – gli autisti salgono a bordo con l’ansia di del pedone sulla corsia. Guidare un mezzo pubblico in queste condizioni significa subire stress continuo e mettere a rischio la propria sicurezza, quella dei passeggeri e quella di chi attraversa sbadatamente laddove non si potrebbe”.

La Filt Cgil chiede l’attivazione di barriere che facciano da blocco nei confronti di chi prova a entrare a piedi o con mezzi non autorizzati e di predisporre un servizio di vigilanza nelle aree più a rischio e nelle ore di punta. La Filt Cgil chiede, inoltre, di aprire un tavolo di confronto urgente tra comune, Atm, sindacati e lavoratori per monitorare la situazione. “L’Atm e il Comune – conclude il segretario Campo – non possono far finta di niente. Occorrono barriere, segnaletiche e controlli. E’ necessario che la corsia sia messa in sicurezza per salvaguardare l’incolumità di tutti”.