Scoperta una discarica abusiva nel Siracusano, sequestrato un terreno di 6500 mq

SIRACUSA (ITALPRESS) – Una discarica abusiva di circa 6500 metri quadrati, creata all’interno di un’azienda edile in località Contrada Mastrocciardi del Comune di Francofonte è stata sottoposta a sequestro nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Siracusa. L’indagine è partita da un sorvolo del territorio effettuato con un elicottero AW139 del Reparto Aeronavale Sicilia, dotato di sistemi di telerilevamento di ultimissima generazione, grazie ai quali si è potuta individuare una vasta area recintata utilizzata come discarica. Le successive verifiche, eseguite dai finanzieri della Tenenza di Lentini, hanno permesso di constatare che il terreno utilizzato per lo stoccaggio incontrollato di rifiuti, era di proprietà di una società operante nel settore delle costruzioni, totalmente priva delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. Al momento del controllo è stata rilevata la presenza di consistente materiale edile di varia natura (in plastica, ferro e legno) nonché scarti di vernici e loro contenitori il cui deposito ed interramento indiscriminato nel tempo, ha causato l’innalzamento del suolo di diversi metri rispetto ai fondi limitrofi.

Al fine di impedire che l’attività illecita potesse proseguire, aggravando ulteriormente il danno ambientale già arrecato, l’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo e il responsabile è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria, per violazione all’art. 256, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006. Sono in corso di svolgimento ulteriori accertamenti tecnici finalizzati a quantificare l’entità e la qualità dei rifiuti illecitamente depositata, rilevare l’eventuale contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere limitrofe nonché a procedere alla bonifica del sito.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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