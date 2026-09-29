L’Expo delle eccellenze arriva a Favignana con il “Blue & Green” 2026

CNA Sicilia, in collaborazione con CNA Trapani, presenta “Favignana Blue & Green 2026”, l’Expo delle Filiere Produttive della Sicilia Occidentale, che si terrà il 2 e 3 ottobre 2026 presso lo storico Palazzo Florio a Favignana, con il gratuito patrocinio del Comune di Favignana. L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – nell’ambito del progetto “Sicilia che piace – Anno 2026”, si propone come un grande contenitore dedicato alle eccellenze del territorio, unendo promozione economica, cultura, gastronomia e spettacolo.

Un ponte tra imprese e territorio

Favignana Blue & Green 2026 nasce con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, operatori economici, ristorazione, cittadini e visitatori. Due giornate intense in cui l’Expo delle imprese, le degustazioni, i business match e i cooking show si alterneranno a momenti di confronto, approfondimento e intrattenimento, per raccontare l’identità della Sicilia occidentale attraverso le sue produzioni, le competenze e la tradizione gastronomica.

Il cuore dell’evento: verso la STG per le Busiate

Tra gli appuntamenti più significativi, spicca la presentazione del gruppo di interesse che avvierà ufficialmente l’iter per il riconoscimento delle “Busiate con il pesto alla trapanese” come STG – Specialità Tradizionale Garantita. Un momento cruciale che vedrà istituzioni, imprese, mondo della ricerca e della formazione esprimere il proprio impegno comune a sostegno di questo ambizioso traguardo, sancito da una dichiarazione di intenti. A seguire, un Cooking Show dedicato proprio a questa preparazione simbolo, curato da Rosi Napoli, Lady Chef, Presidente dei Ristoratori CNA Trapani e Coordinatrice regionale Lady Chef Sicilia.

Le aziende espositrici

L’Expo di Palazzo Florio ospiterà le seguenti aziende del territorio: GIA.FRA.RO, Gazzerosse, Agricola Amigdala, Nesos Gin, L’orto di Mim’ Azienda Agricola Antonio Spezia, Pasticceria Genco, Pastificio Triolo, Pastificio Buffa, Molino Oddo, Azienda Agricola Val Dell’agro Ericino.

Business match: la filiera delle eccellenze territoriali

Cuore operativo della manifestazione sarà il “Blue & Green Business Match”, il momento di networking dedicato all’incontro diretto tra le aziende espositrici e le attività commerciali dell’isola, in primis i ristoratori. Un’occasione concreta per conoscere prodotti e aziende, confrontarsi e gettare le basi per nuove collaborazioni, forniture e accordi commerciali, con l’obiettivo di generare una vera e propria filiera delle eccellenze territoriali che unisca produzione, trasformazione e ristorazione in un sistema integrato e riconoscibile.

Il programma

Venerdì 2 ottobre 2026

La manifestazione si aprirà alle ore 17.30 con l’incontro per la presentazione del Gruppo di interesse che avvierà ufficialmente l’iter per il riconoscimento delle “Busiate con il pesto alla trapanese” come STG – Specialità Tradizionale Garantita, alla presenza dei rappresentanti di CNA Nazionale e Regionale, del Comune di Favignana, delle Istituzioni regionali e territoriali, delle imprese e dei partner del progetto.

Dalle ore 18.00 alle 23.00 aprirà l’Expo con stand espositivi, degustazioni, incontri con produttori e artigiani, interviste e attività media. Alle ore 19.00 spazio al gusto con il Cooking Show “Busiate con il pesto alla trapanese”. Dalle ore 19.30, “Favignana in Festa” con la magia dei cantastorie e dell’Opera dei Pupi Siciliani, per una serata all’insegna della tradizione e della memoria popolare.

Sabato 3 ottobre 2026

Il pomeriggio si aprirà dalle ore 16.00 alle 18.00 con il “Blue & Green Business Match”, un momento di networking dedicato all’incontro diretto tra le aziende espositrici e gli operatori economici del territorio (ristoranti, bar, gelaterie). Un’occasione concreta per valutare nuove collaborazioni, forniture e accordi commerciali. Dalle ore 18.00 alle 23.00 l’Expo riaprirà al pubblico con presentazioni, degustazioni e attività media. Alle ore 18.00 la serata si animerà con la musica folk popolare dei Sicitalia, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra melodie e atmosfere dell’Isola. Alle ore 21.30 gran finale con “Magia dei Cantastorie e dei Pupi Siciliani”, prima della chiusura ufficiale prevista per le ore 23.00.

Parola agli organizzatori

“Favignana Blue & Green 2026 – dichiarano Filippo Scivoli e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario di CNA Sicilia – rappresenta un’occasione strategica per valorizzare il sistema produttivo siciliano e raccontare l’identità della Sicilia occidentale attraverso il legame indissolubile tra impresa, gastronomia, cultura e territorio. L’evento non si limita a dare visibilità alle nostre eccellenze: crea relazioni concrete, mette in rete produttori e ristoratori e getta le basi per una filiera integrata delle eccellenze territoriali. Il percorso verso la STG per le Busiate con il pesto alla trapanese è la dimostrazione di come, lavorando insieme, possiamo trasformare una tradizione in un valore riconosciuto a livello nazionale e internazionale”. “Il Business Match tra le aziende espositrici e le attività commerciali dell’isola – aggiungono Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, rispettivamente presidente e segretario di CNA Trapani – è il cuore pulsante di questa manifestazione. Vogliamo che i ristoratori, primi ambasciatori del gusto siciliano, possano incontrare direttamente chi produce materie prime e trasformati di eccellenza, creando quella filiera corta e virtuosa che è la vera ricchezza del nostro territorio. Favignana Blue & Green 2026 è un’opportunità per costruire insieme un sistema produttivo più forte, coeso e competitivo”.