Solidarietà dei dirigenti del Pd a Safina per l’immagine da galeotto realizzata con AI

Numerose le attestazioni di solidarietà al deputato regionale del Pd Dario Safina, dopo l’immagine realizzata con l’AI che lo ritrae in arresto, con manette ai polsi e tuta da galeotto.

Il segretario regionale dei democratici Anthony Barbagallo ha affermato: “Esprimo, a nome del Pd Sicilia e mio personale, massima solidarietà e vicinanza all’amico e collega Dario Safina, oggetto di una vergognosa e riprovevole gogna mediatica attraverso i social, in pieno stile Vannacci. Ci deve essere un limite anche sui social, quando e soprattutto se la libertà di espressione diventa offesa e chi pensa di essere spiritoso, attraverso i giochetti consentiti dall’intelligenza artificiale, produce immagini tarocche che hanno un effetto devastante nella vita reale”.

In merito alle indagini che riguardano il deputato regionale dem, il segretario Barbagallo aggiunge:

“Safina è sempre stato rispettoso dei magistrati e si è sempre professato innocente, mai una parola fuori posto se non nelle sedi adeguate. L’utilizzo di processi artificiali allo scopo di creare immagini distorte genera conseguenze sconvolgenti nella vita reale – conclude – a cui ci opponiamo fermamente. Siamo tutti al fianco di Safina in ogni azione vorrà intraprendere a partire da quelle giudiziarie”.

Sulla stessa scia anche il gruppo del Pd all’assemblea regionale: “Solidarietà a nome mio personale e del gruppo Pd all’Ars al collega Dario Safina, vittima di una volgare speculazione tramite un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale e diffusa sul web, che lo ritrae in tuta da carcerato – scrive Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars -. “Un episodio da condannare con fermezza che, purtroppo, evidenzia ancora una volta quanto l’Ai possa essere pericolosa in mano a chi pensa che la politica sia propaganda senza regole”.

Anche la presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Valentina Villabuona è intervenuta sull’argomento.

«Esprimo la mia solidarietà politica e umana a Dario Safina e alla sua famiglia. Nello scontro politico, troppo spesso, finiscono per essere coinvolti anche gli affetti più cari, persone che non hanno scelto di esporsi pubblicamente e che meritano rispetto e tutela. L’immagine diffusa sui social non è satira e non può essere liquidata come tale. È un episodio grave, che restituisce la misura dell’imbarbarimento che sta assumendo il confronto politico sui social e, purtroppo, anche nel nostro territorio. La contrapposizione politica, anche la più dura, deve rimanere sul terreno delle idee, delle proposte e del consenso. Gli avversari si battono democraticamente nelle urne, cercando di ottenere un voto in più, non auspicando condanne né rappresentandoli come detenuti. Esistono limiti che il confronto politico non dovrebbe mai superare. Questa immagine li supera e non può trovare alcuna giustificazione. A Dario, Claudia, Marco e Daniela va la mia vicinanza e il mio abbraccio».

Solidarietà e vicinanza a Dario Safina anche da parte del dirigente del Pd provinciale Pietro Giangrasso, ex consigliere comunale di Favignana. «La satira e l’ironia sono strumenti importanti del confronto democratico, ma quando si trasformano in una gogna personale, alimentata da immagini false e costruite ad arte, si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. Di fronte a una vicenda giudiziaria, vale sempre e comunque la presunzione di innocenza e il rispetto della dignità della persona. Colpire un uomo attraverso la sua immagine, la sua famiglia e la sua reputazione non è libertà di espressione: è un modo irresponsabile di avvelenare il confronto pubblico. Caro Dario, ti sono vicino e sono al tuo fianco. La politica si combatte con le idee, con gli atti e con il confronto, non con la gogna».