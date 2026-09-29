Furto al Museo di Messina, i video aprono una nuova pista: possibile la presenza di una donna

MESSINA (ITALPRESS) – Potrebbe esserci stata anche una donna nel gruppo che ha messo a segno il furto di alcune opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dopo l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. In una delle immagini sarebbe visibile una figura esile con uno zainetto sulle spalle, casco jet aperto sul davanti e maglietta scura. Un’ombra sul volto potrebbe far pensare alla presenza di capelli raccolti, ma gli elementi non consentono al momento di stabilire con certezza il sesso della persona.

Nel corso degli accertamenti, i tecnici del MuMe hanno inoltre recuperato sul pavimento oltre venti frammenti delle tavole antonelliane, rimasti dopo le operazioni di distacco delle opere. Dalle immagini gli investigatori stanno ricostruendo le fasi del colpo e della successiva fuga. Sarebbero state recuperate anche alcune magliette utilizzate per coprire il volto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina e condotte dalla Squadra Mobile e dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, proseguono per identificare tutti i componenti del gruppo e chiarire l’eventuale destinazione delle opere. Sotto esame anche i sistemi di sicurezza del museo e le modalità con cui i ladri sono riusciti ad accedere alle sale e a portare via i dipinti.

– foto di repertorio xr6/Italpress –

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