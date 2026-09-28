“Il Mare colore dei libri” si tinge di giallo con il Commissario Volterra di Giò L. Scalìa. VIDEO

Al Festival dell’editoria “Il Mare colore dei libri” di Marsala, tra i vari autori lilybetani, anche l’attore e scrittore Giò L. Scalìa che ha presentato nel matinée del 20 settembre scorso all’interno della Salà Famà del Museo Lilibeo, il romanzo giallo “Quid Est Veritas. Le indagini del Commissario Volterra”. Il gelo cala su Marsala, annunciando un inverno che non è solo meteorologico. Il Natale è alle porte, e per il commissario Guido Volterra questo dovrebbe essere il primo trascorso in famiglia da quando ha scelto la strada della divisa. Dirige il commissariato di Monte Castellano, lontano dagli affetti, lontano dalla sua Sicilia. Ma il 7 dicembre, giorno dell’Immacolata, tutto sembra finalmente allinearsi: la città si prepara alla festa, le luci si accendono, e Guido si concede una pausa. Incontra Leandro, il suo vecchio professore, amico di pensieri e di silenzi. Si siedono al bar, condividono un caffè e qualche ricordo. Ma una telefonata improvvisa interrompe quel momento di quiete. E il gelo, quello vero, quello che non si vede, torna a farsi sentire. Da quel punto in poi, la festa si incrina. Il ritorno a casa si trasforma in indagine, e la città, vestita a festa, nasconde qualcosa. Guido Volterra dovrà affrontare non solo il mistero che si cela dietro quella chiamata, ma anche i fantasmi di un passato che non ha mai smesso di bussare.

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