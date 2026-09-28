Emissione di cenere dall’Etna, stop ai voli per tutta la giornata all’aeroporto di Catania

redazione

Emissione di cenere dall’Etna, stop ai voli per tutta la giornata all’aeroporto di Catania

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lunedì 28 Settembre 2026 - 08:30

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ora locale di oggi lunedì 28 settembre. I passeggeri – sottolinea la società – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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