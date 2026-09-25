Al Cinema Golden di Marsala Carril in “Dov’è la Fiesta?”

Al Cinema Golden di Marsala nuova proiezione con il film “Dov’è la Fiesta?” di Nicolò Gentili con Linda Caridi, Francesco Carril (l’attore noto per la miniserie “10 capodanni”), Giorgio Tirabassi, Lorenzo Balducci, Cristiano Caccamo. Da tre mesi e mezzo a Roma Leo e Irene sono una coppia di mediotrentenni che non hanno idea in quale direzione stia andando la loro relazione. Tra dieci giorni è Capodanno e non sanno se lo trascorreranno insieme. Leo è un aspirante attore di Fucecchio che per sopravvivere nella Capitale fa vari lavori Irene è sceneggiatrice e insegnante di sceneggiatura e l’amica Maura cerca di convincerla a mollare Leo. Proiezioni alle ore 17 e ore 19.15.