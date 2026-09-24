Mazara, disagi idrici a Tonnarella e Trasmazaro: sostituite linea e pompa del pozzo

Dopo giorni di disagi e un’erogazione idrica ridotta, il Comune di Mazara del Vallo ha deciso di intervenire in maniera più incisiva sul pozzo Ramisella 1, dal quale dipende una parte dell’approvvigionamento idrico dei quartieri Tonnarella e Trasmazaro, i più popolosi della città. La riparazione del guasto iniziale non è infatti bastata a garantire il ritorno alla normalità e il Servizio Idrico integrato ha disposto la sostituzione dell’intera linea e della pompa idrica dell’impianto. L’aggiornamento è stato diffuso dal Comune lo scorso 18 settembre e successivamente integrato il giorno seguente. Una decisione arrivata dopo le segnalazioni di diversi residenti, che il 14 settembre avevano denunciato disagi particolarmente pesanti, con alcune abitazioni rimaste senz’acqua anche per una settimana.

L’amministrazione aveva comunicato l’esistenza di un guasto al pozzo 1 di Ramisella, assicurando che la squadra tecnica fosse impegnata nelle operazioni di riparazione. L’intervento, tuttavia, non ha consentito di risolvere completamente il problema. Nonostante la prima riparazione, infatti, sono rimaste difficoltà nell’erogazione, legate alla riduzione della portata e alla conseguente bassa pressione nella rete. Da qui la scelta di intervenire sull’intera linea e di sostituire la pompa idrica, che potrebbe essere stata ulteriormente danneggiata da microinterruzioni elettriche, segnalate tempestivamente a e-Distribuzione. L’aggiornamento poi diffuso il 19 settembre ha quindi confermato la riparazione del guasto e l’immissione di acqua in rete per potenziare la distribuzione a Tonnarella e Trasmazaro.

La situazione, nel frattempo, aveva continuato a creare difficoltà tra i residenti. Il Comune ha evidenziato come alcuni cittadini, pur in presenza di un’erogazione ridotta, siano riusciti a riempire parzialmente i propri serbatoi, mentre altri hanno dovuto ricorrere al servizio sostitutivo tramite autobotte. Proprio su questo fronte, l’amministrazione ha comunicato che due autobotti comunali sono state messe a disposizione degli utenti sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio. Un servizio previsto anche sabato e domenica, per soddisfare le richieste di chi necessita di un approvvigionamento alternativo. Il Comune ha però precisato che, a fronte dell’elevato numero di richieste, non tutte le esigenze possono essere soddisfatte in tempi brevi. Da qui l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a utilizzare la risorsa idrica con parsimonia, così da favorire le migliori condizioni di distribuzione all’interno della rete comunale.

Il Servizio Idrico integrato ha riconosciuto il disagio provocato dalla situazione tecnica, assicurando il massimo impegno nella risoluzione del problema. Nel comunicato viene inoltre ribadito che le difficoltà sono state aggravate anche dalle microinterruzioni elettriche già segnalate a e-Distribuzione. Per agevolare le richieste di rifornimento, il Comune ha ricordato anche l’attivazione di un canale di prenotazione online per il servizio autobotti, disponibile 24 ore su 24 e indipendente dal canale telefonico con operatore. Il servizio è riservato in particolare alle persone più fragili. Il caso di Ramisella 1 riporta dunque l’attenzione sulla delicatezza del sistema di approvvigionamento idrico cittadino e sulla necessità di garantire continuità nell’erogazione, soprattutto nei quartieri periferici. Al momento, l’intervento sulla linea e sulla pompa rappresenta il tentativo di superare definitivamente il guasto che ha provocato i disagi. La piena normalizzazione del servizio resta quindi l’obiettivo prioritario per i residenti di Tonnarella e Trasmazaro.