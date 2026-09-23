Il Mare colore dei libri, Salvo Battaglia presenta “Pura”… e le doppie verità. VIDEO

A “Il Mare colore dei libri”, il Festival dell’editoria che si è tenuto a Marsala nel week end del 19 e 20 settembre, l’avvocato Salvo Battaglia ha presentato il romanzo “Pura” (Navarra Editore) con la prefazione di Claudio Fava. Salvo Battaglia entra nella collana Itaca con un romanzo breve e tagliente che racconta la commedia delle finzioni contemporanee: una storia corale dove il male si insinua nella normalità e ogni personaggio custodisce un doppio fondo di verità e simulazione. In una città senza nome, quattro vite si sfiorano e si deformano dentro una trama fatta di desideri rimossi, segreti, colpa e ossessione. Riccardo, dirigente di banca e padre di famiglia apparentemente irreprensibile; Marta, insegnante elementare sospesa tra ordine e abisso; Clelia, inquieta e autodistruttiva; un ex comandante della Guardia di Finanza che trascina tutti in un rituale oscuro e ambiguo. Con una scrittura tesa, precisa e chirurgica, Salvo Battaglia costruisce un romanzo breve che attraversa le crepe della normalità e mette in scena la distanza sottile tra rispettabilità e follia, purezza e violenza, verità e rappresentazione.

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