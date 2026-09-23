Ordine e sicurezza, si riunisce il comitato in prefettura. Patti: “Presto nuove misure” VIDEO

“Domani sarò al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza convocato dal Prefetto proprio sulla questione Marsala”. La sindaca Andreana Patti conferma la grande attenzione con cui forze dell’ordine e prefettura hanno seguito i risvolti dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Strasatti e ribadisce che intende affrontare con determinazione il tema della sicurezza in città e nelle periferie.

Intervistata dal direttore Nicola Baldarotta (la versione integrale sarà on line nei prossimi giorni) la prima cittadina lilibetana aggiunge poi che il regolamento sulla videosorveglianza consentirà all’amministrazione di adottare nuove misure, cui si aggiungerà un presidio per riportare la gente a vivere la piazza senza timori. “Per portare di nuovo la gente in piazza – aggiunge Andreana Patti – bisogna creare le condizioni di sicurezza e di vivibilità, senza far finta che le cose non esistano, perché Piazza Matteotti così come Strasatti non sono frequentate solo dalle persone per bene”.