Morto lo storico capitano del Marsala Calcio Nino Palermo

Mentre il Marsala 1912 si appresta a giocare una nuova importante sfida, quella in Coppa Italia, i tifosi piangono la scomparsa di Nino Palermo, storico capitano del Marsala Calcio che tra gli anni ’70 e gli anni ’90 ha scritto la storia dei colori azzurri.

Con la maglia e la fascia di capitano, ha partecipato alla promozione dalla D alla C, sfiorando per ben 2 volte la promozione in serie B. Legatissimo all’ambiente calcistico locale, era difensore di ottimo livello rinunciò più volte a giocare in altre categorie superiori. Con il Marsala ha selezionato centinaia di presenze. Terminata la carriera da giocatore, fu uno dei primi fondatori delle scuole calcio della città lilybetana, dove si sono formate intere generazioni di calciatori. Proprio oggi durante la partita di coppa tra Marsala e Castellammare del Golfo è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dello storico capitano che raggiunse le 360 presenze in maglia azzurra ed è ancora oggi al primo posto tra quanti hanno giocato per il Marsala.

I funerali si terranno domani, 24 settembre, alle ore 16 presso la Chiesa San Matteo.