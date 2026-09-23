Nuovo Piano Urbanistico per Castellammare del Golfo: via libera del Consiglio

Il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo ha approvato il documento preliminare del Piano urbanistico generale (PUG), il nuovo strumento di pianificazione territoriale destinato a sostituire il vigente Piano regolatore generale, ormai non più aggiornabile. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dai nove consiglieri presenti al momento del voto. Il PUG rappresenta uno degli strumenti chiave per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni, introducendo obiettivi legati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del suolo, alla qualità della vita e alla valorizzazione delle risorse locali. L’approvazione del documento preliminare costituisce una tappa del percorso previsto dalla normativa regionale e consentirà di proseguire con le successive fasi di elaborazione del piano.

A sottolineare l’importanza del percorso è il professor Giuseppe Trombino, già docente universitario di Urbanistica e consulente dell’Ufficio di Piano del Comune, che definisce l’esperienza castellammarese «in qualche modo pionieristica». Castellammare del Golfo, infatti, è tra i primi Comuni siciliani ad applicare il procedimento introdotto dalla nuova legge urbanistica regionale del 2020. Secondo Trombino, il nuovo piano supera i tradizionali modelli di pianificazione, puntando sul contenimento del consumo di suolo, sul riuso e sul recupero del patrimonio esistente, con la sostenibilità ambientale come criterio guida. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze di sviluppo di un territorio in continua trasformazione e la tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche che ne costituiscono il principale valore.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Fausto e dalla vicesindaca con delega all’Urbanistica Lorena Di Gregorio, che parlano di «un importante risultato amministrativo e tecnico portato avanti con continuità e determinazione». I due amministratori hanno evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali, dai tecnici e dai soggetti coinvolti nel processo partecipativo, ringraziando anche il Consiglio comunale per l’attenzione dedicata a un provvedimento strategico per il futuro della città. Nel corso della seduta sono stati inoltre illustrati i 24 emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza, considerati un contributo per rendere il nuovo strumento urbanistico più aderente alle esigenze del territorio. Tra le proposte figurano la revisione della classificazione di alcune aree, il recupero del waterfront della Cala Marina, la realizzazione di nuovi parcheggi, interventi nelle aree artigianali, la valorizzazione dei sentieri di Scopello e Monte Inici, il censimento dei pozzi e delle aree private destinate a parcheggio e una particolare attenzione alle strutture sportive.

Il nuovo PUG arriva a oltre vent’anni dall’ultimo strumento urbanistico adottato dal Comune, in un contesto profondamente cambiato dal punto di vista demografico, turistico, economico e infrastrutturale. Il percorso di formazione del piano è iniziato nel 2021 con la raccolta di osservazioni e proposte. Nel 2023 è stato istituito l’Ufficio di Piano, successivamente riorganizzato nel 2024, mentre tra il 2024 e il 2025 sono stati elaborati gli studi tecnici necessari, tra cui quelli geologici, agricolo-forestali, socio-economici e ambientali. Dopo le conferenze di pianificazione svolte nel 2025 e nel gennaio 2026, il 23 marzo scorso è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione con la Regione Siciliana e gli enti competenti, passaggio che ha portato all’approvazione del documento preliminare da parte del Consiglio comunale.