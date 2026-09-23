Ente Luglio Musicale Trapanese: una nuova stagione musicale per tutti

La 78ª stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese entra nella sua fase autunnale e invernale con otto appuntamenti, da settembre a dicembre, raccolti sotto il titolo “Verbi d’Amore”. Dopo gli spettacoli estivi al Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita, la rassegna si sposta al Teatro M° Tonino Pardo e nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico. Il programma si articola in due cicli. Il primo, “Cuore Contemporaneo”, propone quattro opere da camera di compositori italiani contemporanei. Si parte il 26 settembre con la prima assoluta di Magic Words Circus di Orazio Sciortino, su libretto di Guido Barbieri e con la regia di Alessio Pizzech. Il 17 ottobre sarà la volta di Ghost Cafè di Carlo Galante; il 31 ottobre il dittico L’Opera (forse) di Francesco Filidei e Infinito nero di Salvatore Sciarrino; chiuderà il ciclo, il 28 novembre, Fuori fuoco di Diana Buscemi. Particolarmente originale l’apertura con Magic Words Circus, un’opera nella quale a salire simbolicamente sulla pista non sono acrobati o animali, ma le parole della lingua italiana. L’Ensemble dell’Ente Luglio Musicale accompagnerà un cast composto da Giuseppe Amato, Martina Mazzola, Silvia Regazzo e Leonardo Cortellazzi. Lo spettacolo sarà alle 19 al Teatro Tonino Pardo.

Il secondo ciclo, “Incanto d’Inverno”, porta invece a Trapani quattro appuntamenti dedicati alla grande musica pianistica e alle tradizioni delle festività. Il 15 novembre Michele Campanella e Monica Leone proporranno un programma interamente dedicato a Schubert a quattro mani; il 22 novembre sarà protagonista Bruno Canino, con musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Brahms e Schubert. Completeranno il cartellone il Concerto di Natale del 20 dicembre e il Concerto di Capodanno del 30 dicembre, diretto da Mirco Reina. Spazio anche a tematiche fortemente legate alla Sicilia con Fuori fuoco: la vicenda di una giornalista che, attraverso 28 bobine cinematografiche degli anni Trenta e Quaranta, ricostruisce frammenti della propria identità e della società siciliana, arrivando a confrontarsi anche con la memoria della strage di Pizzolungo.

Gli spettacoli iniziano tutti alle 19. L’abbonamento per “Cuore Contemporaneo” costa 40 euro (32 euro ridotto), mentre quello per “Incanto d’Inverno” è fissato a 36 euro. I singoli spettacoli di opera da camera costano 15 euro, 12 euro per i ridotti; i due recital pianistici hanno un biglietto unico di 12 euro. La 78ª stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. La direzione artistica è affidata a Walter Roccaro, mentre presidente dell’Ente è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.