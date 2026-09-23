Al Comune di Marsala ricevuta la Console del Marocco: l’impegno per le donne

Incontro al Palazzo comunale di Marsala tra la Console del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, la sindaca Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco. Al centro dell’incontro i temi su percorsi naturalisti, gemellaggi culturali, iniziative promozionali, diritti delle donne. Dopo il saluto istituzionale e la presentazione della Giunta, è stato avviato un costruttivo dialogo progettuale che, partendo dalla presenza in città della comunità marocchina, ha poi toccato diversi argomenti. La sindaca Andreana Patti: “Un piacere e un onore accogliere la diplomatica, con la quale c’è subito stata un’immediata intesa. Tra i temi condivisi, la tutela dei diritti di genere. Inoltre, sono stati evidenziati diversi elementi in comune tra i nostri territori, a cominciare dalle aree naturalistiche e protette, nonché gli sport acquatici e il surf in particolare, praticati nelle loro acque mediterranee ed atlantiche. Ritengo, pertanto, che ci siano le premesse per consolidare questa nostra collaborazione istituzionale che, dal formale, può concretizzarsi nella realizzazione di eventi, reciproci progetti di incoming, migliore integrazione sociale”.

La Console generale del Regno del Marocco, Maryem Nassif, ha sottolineato l’importanza del dialogo avviato con il Comune di Marsala e la qualità dell’accoglienza ricevuta. Ha ricordato che diverse città marocchine – in particolare Essaouira, Safi, Asilah e Larache – condividono con Marsala caratteristiche storiche, marittime, culturali e archeologiche che aprono prospettive concrete di gemellaggio e di cooperazione territoriale. Ha inoltre evidenziato i principali ambiti di collaborazione individuati: percorsi naturalistici, iniziative culturali, promozione territoriale e azioni a favore dei diritti delle donne, sottolineando l’impegno del Marocco nel rafforzamento del ruolo della donna nella società. La Console ha espresso la convinzione che questa dinamica permetterà di sviluppare progetti comuni, sia culturali sia di promozione territoriale e turistica, consolidando i legami tra Marsala e le città marocchine nel quadro di una cooperazione decentrata attiva e operativa.