Getta la droga dal finestrino ma viene ‘beccato’ dai Carabinieri, arrestato marsalese

Non si fermano le operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala sul contrasto allo spaccio degli stupefacenti. L’Arma ha infatti nei giorni scorsi tratto in arresto in flagranza un uomo del posto di 43 anni per detenzione illecita di droga. L’uomo, alla vista dei militari impegnati in un normale servizio perlustrativo, tentava di disfarsi di un involucro bianco gettandolo dal finestrino per accelerare la marcia in modo da dileguarsi. I Carabinieri però hanno recuperato tempestivamente l’involucro per poi riuscire a fermare e identificare l’uomo. Dall’ispezione dell’involucro bianco recuperato dai militari è risultata la presenza di oltre 250 grammi di hashish e quasi 300 grammi di cocaina, motivo per il quale l’uomo è stato tratto in arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.