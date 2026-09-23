Acqua contaminata a Erice: “Risultati totalmente negativi”

Sono arrivati i risultati delle nuove analisi commissionate dal Comune di Erice alla ditta incaricata di effettuare i controlli nei punti interessati dalle precedenti segnalazioni di acqua contaminata nel trapanese. Gli esiti, però, secondo le prime informazioni fornite dalla sindaca Daniela Toscano, sono totalmente negativi: non è stata rilevata alcuna non conformità nei campioni analizzati. “È un risultato che ci rassicura e che conferma l’importanza di aver scelto di procedere con ulteriori verifiche, oltre a quelle già effettuate dagli organismi competenti – afferma la prima cittadina -. Come avevo detto nei giorni scorsi, non abbiamo né sottovalutato il problema né ceduto agli allarmismi. Abbiamo semplicemente fatto quello che deve fare un’Amministrazione, cioè verificare, controllare e intervenire quando necessario.Ringrazio gli uffici comunali, l’ASP e tutti i soggetti che in questi giorni hanno collaborato per consentire di affrontare la situazione con serietà e tempestività. Continueremo comunque a mantenere alta l’attenzione e a monitorare la situazione relativa alla cosiddetta ‘acqua gialla’ la cui risoluzione è stata già prospettata a Siciliacque che, come avevo precedentemente comunicato, sta effettuando degli interventi per far sì che ciò non si verifichi più. Ai cittadini che hanno segnalato il problema voglio dire ancora una volta che il loro disagio non è stato affatto sottovalutato, ma è stato ascoltato e preso sul serio”.