Fernando Asaro: “Solo continuando con la giustizia si abbatte l’illegalità e l’omertà diffusa”. VIDEO

Il Festival “Il Mare colore dei libri” ha ospitato all’interno del Parco Archeologico Lilibeo di Marsala tanti momenti culturali. Uno di questi è la presentazione di “La storia del bambino senza voce” scritta a 4 mani dal procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro con la giornalista Maristella Panepinto. Nel trentennale dalla morte del piccolo Giuseppe Di Matteo nasce un omaggio del Procuratore e pm d’accusa in uno dei quattro processi sul caso Di Matteo. Una vicenda reale ricostruita attraverso tre voci: il piccolo Giuseppe, un magistrato e Nicola Di Matteo, suo fratello. Dall’infanzia serena, segnata dalla passione per l’equitazione, al sequestro del 23 novembre 1993, quando Giuseppe viene prelevato al maneggio di Villabate da uomini che si fingono poliziotti. Da quel momento inizia una prigionia di 779 giorni, legata alla scelta del padre Santino di collaborare con la giustizia. Il libro intreccia piano umano e ricostruzione giudiziaria, restituendo una delle vicende più dure della storia recente siciliana. La narrazione, accessibile ma rigorosa, accompagna il lettore lungo un percorso già noto negli esiti, ma non per questo meno incisivo.

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