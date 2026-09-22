Onu, Tajani “Sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quelle di Guterres e Trump “sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
“Questo non significa che non ci siano errori o cose da correggere nelle Naizoni Unite. Serve una riforma, le Nazioni unite devono cambiare passo. Lavoriamo in questo contesto sapendo bene che alcune cose vanno corrette”, ha aggiunto Tajani.
“Questo non significa che non ci siano errori o cose da correggere nelle Naizoni Unite. Serve una riforma, le Nazioni unite devono cambiare passo. Lavoriamo in questo contesto sapendo bene che alcune cose vanno corrette”, ha aggiunto Tajani.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).