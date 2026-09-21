Cina, coltivate in orbita più di 20 varietà di 14 specie vegetali

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Finora la Cina ha coltivato in orbita più di 20 varietà appartenenti a 14 specie vegetali, un traguardo che pone le basi per la produzione agricola su larga scala a bordo della stazione spaziale Tiangong. Lo ha reso noto il Centro astronautico cinese.

Una conquista messa in evidenza in occasione di una conferenza sull’ingegneria medica aerospaziale tenutasi nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, dove Zhang Hongzhang, astronauta della missione con equipaggio Shenzhou-21, ha condiviso foto e video di un rigoglioso “orto spaziale” a bordo della stazione spaziale, in cui crescono colture come lattuga, carote, girasoli, patate e grano.

L’era dei voli spaziali con equipaggio a lungo termine della Cina è iniziata nell’ottobre 2021, quando i membri dell’equipaggio della Shenzhou-13 Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu sono entrati nel modulo centrale Tianhe della stazione spaziale cinese.

“Le permanenze di lunga durata nello spazio ci impongono di ridurre la dipendenza dai rifornimenti provenienti dalla Terra. I nostri esperimenti sul supporto vitale ecologico controllato mirano a costruire nello spazio un ecosistema in grado di rigenerare in loco acqua, aria e cibo, riducendo la dipendenza dalla Terra per raggiungere l’autosufficienza”, ha dichiarato Bian Qiang, esperto del Centro astronautico cinese.

La tecnologia di supporto vitale ecologico controllato utilizza un ecosistema chiuso, controllato e realizzato artificialmente per riciclare e rigenerare in modo efficiente l’aria, l’acqua e il cibo necessari alla sopravvivenza degli astronauti in orbita, creando un sistema di supporto vitale e sanitario adatto alla permanenza umana a lungo termine.

Secondo Bian, attualmente a bordo della stazione spaziale sono in funzione continua due tipi di unità per la coltivazione delle piante: una utilizza la coltivazione su substrato, e l’altra l’aeroponica. Insieme, stanno fornendo ai ricercatori una preziosa esperienza nella realizzazione di un sistema di supporto vitale di base che si avvale principalmente del riciclo fisico e chimico, con la rigenerazione biologica che svolge un ruolo di supporto.

“Un’unità aeroponica più efficiente è stata inviata nello spazio nel 2025. Da allora il grano ha completato un intero ciclo di crescita in orbita, e un secondo ciclo di coltivazione, utilizzando i semi di quel raccolto, sta procedendo bene ed è prossimo alla mietitura”, ha affermato Bian.

Guardando più avanti nel futuro, Bian ha dichiarato che la Cina intende realizzare un “orto lunare” con l’avanzare del proprio programma di esplorazione lunare.

La stazione spaziale cinese Tiangong, che significa “Palazzo Celeste”, è ormai entrata in un’era di permanenza umana a lungo termine. Un membro dell’equipaggio della Shenzhou-23 trascorrerà un anno in orbita, mentre la missione cinese di allunaggio con equipaggio prevista per il 2030 procede a ritmo sostenuto.

-Foto Xinhua-

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