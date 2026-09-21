A Trapani in Piazza Aldo Bassi per la “salute del Cervello”

“In Piazza per la salute del cervello”: è questo il titolo dell’evento organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP Trapani, lunedì 21 settembre in occasione della Giornata mondiale della Malattia di Alzheimer, che si terrà in piazza Aldo Bassi (ex Municipio) a Trapani, dalla 9,00 alle 13. Sarà una giornata aperta alla cittadinanza dedicata alla prevenzione, all’informazione, alla sensibilizzazione e al riconoscimento precoce dei disturbi cognitivi e rappresenta un’importante occasione per aumentare la consapevolezza sulla demenza e promuovere una cultura della prevenzione e della salute cerebrale. Le più recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Brain Health sottolineano l’importanza di intervenire sui principali fattori di rischio modificabili del declino cognitivo e di integrare la prevenzione nei percorsi sanitari.

Il modello della Brain Health promuove una visione della salute cerebrale lungo tutto il corso della vita, attraverso attenzione a attività fisica, alimentazione, fattori cardiovascolari e metabolici, sonno, udito, attività cognitiva e partecipazione sociale. La scelta di proporre il progetto in occasione in questo giorno nasce quindi dalla volontà di trasformare la Giornata Mondiale delI’Alzheimer in un momento concreto dì prevenzione, informazione e incontro tra il servizio specialistico e la cittadinanza, perché la prevenzione del declino cognitivo comincia prima della malattia e riguarda tutti. La giornata sarà organizzata come un percorso aperto e interattivo, con gli operatori della UOSD Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ASP Trapani.

Attraverso un breve colloquio saranno esplorati i principali ambiti della salute cerebrale e saranno ricercati eventuali segnali di cambiamento della memoria, difficoltà nelle attività quotidiane, modificazioni comportamentali, perdita di autonomia o cambiamenti segnalati dai familiari, con funzione esclusivamente orientativa e non diagnostica. In caso di elementi meritevoli di approfondimento, il cittadino sarà orientato verso il Medico di Medicina Generale e/o il Dipartimento di Salute Mentale.