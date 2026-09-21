Alcamo: il comandante Lo Faro lascia l’Arma dopo 40 anni di servizio

Dopo quarant’anni di servizio, il Luogotenente Carica Speciale Salvatore Lo Faro Comandante della Stazione Carabinieri di Alcamo si congeda dall’Arma dei Carabinieri per sopraggiunti limiti di età. Originario di Palermo, nel 1986 vincitore di concorso nell’Arma frequenta la Scuola Sottufficiali di Velletri. Conseguito il grado di Vicebrigadiere, nel 1988 viene destinato quale sottordine alla Stazione Carabinieri di Monreale (PA), nello stesso anno viene trasferito alla Compagnia di Alcamo quale sottordine alla locale Stazione, in quella compagnia proseguirà la sua carriera sino a divenire Luogotenente Carica Speciale Comandante della Stazione Carabinieri di Alcamo.

Sempre vicino e attento alle problematiche del territorio e della cittadinanza, nella sua lunga carriera è stato insignito di varie onorificenze tra le quali spiccano: un encomio semplice di reparto concesso dal Comandante delle Regione Carabinieri Sicilia; due encomi solenni concessi dall’amministrazione comunale di Alcamo; medaglia “Mauriziana” al merito di 10 lustri di carriera militare; medaglia d’oro al merito di “lungo Comando”; onorificenza di “Cavaliere dei diritti umani” concessa dalla Lega Italiana Diritti dell’uomo; onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana concessa dal Presidente della Repubblica Italiana. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, Colonnello Mauro Carrozzo, ha porto al Luogotenente Lo Faro un sentito ringraziamento per i tanti anni di impegno nell’Arma e un sentito augurio di un sereno proseguimento del suo percorso di vita.