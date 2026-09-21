Banca del Fucino e Marevivo insieme per l’educazione ambientale nelle scuole

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino e Fondazione Marevivo, ETS impegnata nella tutela del mare e delle sue risorse, annunciano una collaborazione sul progetto “Risparmiamo il pianeta”, iniziativa di formazione e divulgazione agli studenti promossa dalla Banca in partnership con FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI.Nel dettaglio, per l’anno scolastico 2026-27 il progetto – lanciato già dal 2024 dalla Banca del Fucino con FEduF per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado – si arricchirà di una serie di appuntamenti formativi presso le sedi di Marevivo – che la Banca supporta in qualità di Sostenitore Fondatore – a Roma e Palermo.Obiettivo dell’iniziativa è offrire un percorso che integri i temi dell’educazione finanziaria e cittadinanza economica con quelli della tutela ambientale e della salvaguardia del mare.Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo e partecipativo. I momenti formativi affronteranno argomenti quali la protezione degli ecosistemi marini, l’economia circolare, la gestione responsabile delle risorse e il legame tra comportamenti individuali e sostenibilità, portando gli studenti a contatto diretto con Marevivo quale realtà in prima linea nella difesa dell’ambiente marino.Proseguono contestualmente anche le altre attività di educazione finanziaria nelle scuole promosse dalla Banca del Fucino con FEduF, tra cui “Bancari per un giorno”, rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria, che nella scorsa edizione, insieme a “Risparmiamo il pianeta”, ha raggiunto complessivamente oltre 1.600 studenti in 19 istituti scolastici di 10 città italiane.“Marevivo – nata nel 1985 come associazione, oggi Fondazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – opera per la tutela del mare e delle risorse naturali attraverso attività di ricerca, campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione ambientale rivolti a scuole, comunità e istituzioni su tutto il territorio nazionale – si legge in una nota di Banca del Fucino -. L’intesa con Marevivo consolida il percorso avviato dalla Banca nel campo della formazione delle nuove generazioni e della promozione di una cultura attenta alla sostenibilità, coerentemente con i valori di responsabilità sociale, attenzione al territorio e vicinanza alle comunità che ne ispirano l’operato da oltre un secolo”.“Essere una Banca significa anche interrogarsi sull’impatto che possiamo generare oltre la nostra attività quotidiana. Da qui nasce un percorso nel quale educazione finanziaria, sostenibilità e responsabilità sociale diventano parti di uno stesso impegno. Con FEduF e Fondazione Marevivo portiamo questo approccio nelle scuole, perchè è proprio dalle nuove generazioni che può iniziare un rapporto più maturo e responsabile con le risorse, economiche e naturali”, spiega Francesco Maiolini, AD di Banca del Fucino.“La Terra ci offre risorse preziose, ma non sono illimitate, per questo è fondamentale imparare a utilizzarle con responsabilità e cura. Oggi più che mai occorre risparmiare il pianeta tutelando l’ambiente, riducendo gli sprechi e adottando comportamenti virtuosi. La grave crisi climatica che stiamo attraversando ci impone di cambiare rotta verso stili di vita più sostenibili per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni”, dichiara Raffaella Giugni, Segretario Generale Marevivo.“L’educazione finanziaria è oggi una leva essenziale per formare cittadini più consapevoli, capaci di compiere scelte responsabili per il proprio futuro e per quello delle comunità in cui vivono – sottolinea Giovanna Boggio Robutti, Direttrice Generale di FEduF – Integrare la cittadinanza economica con i temi della sostenibilità ambientale consente di offrire alle ragazze e ai ragazzi una visione più completa del valore delle risorse, del risparmio e dell’impatto dei comportamenti individuali. Per questo FEduF è lieta di contribuire, insieme a Banca del Fucino e Fondazione Marevivo, a un percorso educativo che unisce competenze, responsabilità e attenzione al bene comune”.

– foto ufficio stampa Banca del Fucino –

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