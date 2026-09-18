Corruzione, arrestato dirigente della Motorizzazione di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della sezione Polizia giudiziaria della Polstrada hanno arrestato Angelo Pizzuto, direttore della Motorizzazione di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano. L’ipotesi di reato contestata è di corruzione. L’indagato sarebbe stato sorpreso dopo avere intascato una presunta tangente, circa 5.500 euro trovati in una busta nel corso di una perquisizione in un immobile di sua pertinenza. Arrestato anche il responsabile di alcune scuole guida.

– foto di repertorio IPA Agency –

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