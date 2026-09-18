A29, due notti di chiusura tra Campobello e Mazara: traffico deviato

Due chiusure notturne interesseranno nei prossimi giorni l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale dei cavalcavia numero 38 e 39, situati rispettivamente al km 99,120 e al km 100,180.

La prima chiusura è prevista dalle 22 di lunedì 21 settembre alle 6 di martedì 22 settembre 2026. La seconda scatterà invece alle 22 di mercoledì 23 settembre e terminerà alle 6 di giovedì 24 settembre. Le limitazioni riguarderanno entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra il km 97,600 e il km 114,000. Durante le ore di chiusura non sarà quindi possibile percorrere l’autostrada tra i due svincoli.

Percorsi alternativi sulla Statale 115

Per gli automobilisti diretti verso Mazara del Vallo, sarà necessario uscire dall’A29 allo svincolo di Campobello di Mazara, proseguire lungo la strada statale 115 e rientrare in autostrada attraverso lo svincolo di Mazara del Vallo. In direzione Palermo, invece, il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Mazara, la percorrenza della Statale 115 e il successivo rientro in A29 allo svincolo di Campobello. Anas invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica predisposta lungo i percorsi interessati dalle deviazioni e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste. Le chiusure sono state disposte per permettere lo svolgimento in sicurezza degli interventi sui due cavalcavia dell’autostrada.