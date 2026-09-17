Scuola, a Marsala 170 mila euro per quattro sale mensa. Ci scrive il gruppo della Lega



Quattro progetti finanziati per complessivi 170 mila euro dalla Regione Siciliana per potenziare il servizio mensa e sostenere il tempo pieno nelle scuole di Marsala. ” È l’importante risultato raggiunto – scrive il gruppo della Lega di Marsala – grazie al piano triennale da 9 milioni di euro promosso dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, guidato da Mimmo Turano, pensato per contrastare la dispersione scolastica e ampliare i servizi per gli studenti e le loro famiglie.



Gli interventi di riqualificazione dei refettori riguarderanno quattro plessi cittadini fondamentali per il nostro territorio: il “G. Caimi” di contrada Amabilina, il “F. Struppa” di contrada Dammusello, il “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle e il plesso “Mothia” di contrada Spagnola.



“È una bellissima notizia per la nostra città e per tutto il mondo della scuola a Marsala. Grazie al bando strutturato dall’assessorato il Comune di Marsala potrà ora ammodernare queste strutture, garantendo un servizio mensa efficiente ed estendendo l’offerta del tempo pieno scolastico. Si tratta di un aiuto concreto e fondamentale per tantissime famiglie che ogni giorno conciliano i tempi di vita e di lavoro, oltre che di una misura decisiva per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo ai nostri ragazzi ambienti idonei, sicuri e accoglienti”.



Il Gruppo Lega Marsala