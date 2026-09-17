Trapani, degrado vicino alle scuole: “Via Socrate e via Verdinois non possono essere dimenticate”

Erbacce sui marciapiedi, sterpaglie, rifiuti, detriti e materiali abbandonati. È lo scenario denunciato da Sinistra Italiana Trapani nelle aree di via Socrate e via Verdinois, nelle immediate vicinanze di due importanti istituti superiori della città. Una situazione che, secondo il partito, si protrae da anni e che coinvolge quotidianamente studenti, famiglie, personale scolastico e residenti. “Non possono più essere considerate condizioni accettabili”, sottolinea Sinistra Italiana, che punta l’attenzione anche sulle alberature piantate lo scorso anno nell’ambito di un intervento finanziato con fondi PNRR. In diversi punti, spiegano, sono rimaste soltanto le protezioni nere, alcune delle quali ormai rovesciate a terra, mentre diversi alberelli risultano secchi, scomparsi o abbattuti.

Le alberature da curare

Il riferimento è a piante molto giovani, messe a dimora durante il periodo estivo e che, secondo Sinistra Italiana, avrebbero avuto bisogno di particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda irrigazione e manutenzione. “Non basta piantare alberi per parlare di riqualificazione urbana”, sostiene il partito, evidenziando come la mancata cura rischi di compromettere l’investimento pubblico. Le alberature, inoltre, assumono un ruolo importante anche alla luce delle temperature sempre più elevate e degli effetti della crisi climatica, offrendo ombra e sollievo dal caldo. Una funzione particolarmente significativa davanti alle scuole, dove molti ragazzi si fermano prima dell’ingresso e all’uscita.

Il campo di calcio inutilizzato

Un’altra questione riguarda il campo di calcio che da anni si trova davanti agli istituti e che oggi risulta inutilizzato. Sinistra Italiana ricorda che per quell’area esiste una prospettiva di riqualificazione e auspica che possa trasformarsi rapidamente in un intervento concreto, restituendo al quartiere uno spazio dedicato allo sport, alla socialità e all’aggregazione. “Questa è una zona popolare della città e proprio per questo merita attenzione, servizi e rispetto”, afferma il partito, sottolineando che “un quartiere popolare non è un quartiere di serie B” e che il diritto a vivere in spazi pubblici puliti e dignitosi dovrebbe essere garantito in ogni parte di Trapani.

La richiesta al Comune

Sinistra Italiana precisa di non voler alimentare polemiche strumentali, ma chiede all’Amministrazione comunale un intervento tempestivo nelle due vie. Tra le richieste ci sono la pulizia e la bonifica delle aree, il diserbo e la sistemazione dei marciapiedi, la rimozione dei materiali abbandonati e una verifica delle alberature, con la sostituzione degli esemplari non sopravvissuti e l’avvio di un programma di manutenzione. Il partito guarda inoltre ai progetti di riqualificazione previsti per la zona, auspicando che possano p