Piogge e allerta gialla nelle prossime ore, il week end siciliano comincia nel segno del maltempo

Il sole e le temperature tipicamente estive registrate nel corso della settimana stanno per lasciare spazio a un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Come preannunciato nei giorni scorsi, si profilo un fine settimana caratterizzato da maltempo e pioggia nel Sud Italia e in Sicilia. Per la giornata di venerdì 18 settembre la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino con allerta gialla in gran parte dell’isola. Sui settori centro-occidentali e le zone interne orientali della Sicilia si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia sud-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Sabato e domenica si prevede tempo variabile nell’isola, con nubi sparse e possibilità di piogge a Palermo e Catania.