Scerbatura in corso nel centro di Marsala: ecco le aree interessate nei prossimi giorni

Interventi di scerbatura in corso nel centro storico di Marsala. Per consentire agli operatori di lavorare nella maniera migliore la Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta e rimozione forzata, ambo i lati, in alcune aree del centro urbano, al fine di consentire i lavori. In particolare, dalle 6:30 e fino alle ore 13.

Il divieto di sosta interessa: Venerdì 18, parcheggio On. Giovanni Genna (ex Salato), limitatamente alla 1^ corsia parallela a via Colonnello Maltese; Sabato 19, Via Fici, Via Mazara dal civico 80 all’86, Piazza Castello (ex carcere), Via Sardegna, Piazzetta Sant’Oliva e parcheggio On. Giovanni Genna, limitatamente alla 2^ e 3^ corsia lato mare.

L’amministrazione comunale richiama l’attenzione della cittadinanza sull’osservanza della segnaletica già collocata dall’Impresa esecutrice (Formula Ambiente).