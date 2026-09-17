Truffa sui crediti in emergenza Covid, maxi sequestro da 130 milioni a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS)E’ quanto ha scoperto laLa truffa è partita dal controllo fiscale a un’azienda di materiali edili di Somma Vesuviana. Scavando tra i conti, i finanzieri hanno scoperto una rete di società cartiere (due a Napoli e una a Latina) prive di dipendenti e sedi operative, create unicamente per emettere fatture per operazioni mai avvenute.

Lo scopo principale era creare falsi crediti d’imposta del tipo Deferred Tax Assets (Dta) – uno strumento introdotto dallo Stato durante l’emergenza Covid per permettere alle aziende in difficoltà di trasformare le perdite in crediti da utilizzare per pagare meno tasse o da vendere ad altri.

L’operazione ha portato al blocco di 133 milioni di euro di crediti fittizi prima che venissero incassati o ceduti. Su ordine del GIP di Nola, i finanzieri hanno inoltre sequestrato beni per 1,5 milioni di euro (tra cui tre immobili, quote societarie e conti correnti) a 7 persone tra amministratori reali e prestanome.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

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