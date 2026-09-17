Savona, arrestati 2 corrieri con 34 Kg di cocaina occultati in un camper

SAVONA (ITALPRESS) –ha portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti,denaro contante e un autoveicolo. E’ stato individuato un

I finanzieri, una volta fermato il veicolo ed identificati il conduttore e il passeggero (entrambi cittadini italiani di rientro dalla Spagna) ravvisando evidenti segnali di nervosismo da parte di entrambi, procedevano ad effettuare approfonditi controlli, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, che consentiva di scoprire, occultati in un vano appositamente realizzato, l’ingente quantitativo di cocaina suddivisa in panetti.

I due venivano quindi posti sotto vincolo restrittivo e condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare chi fossero i destinatari della partita di droga che, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 2 milioni di euro.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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